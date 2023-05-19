الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
هاشتاق “القمة العربية في جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “حقبة جديدة للاستقرار والازدهار”
ارتفاع أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يسجل 207 ريالات
تنويه عاجل من مطار الملك عبد العزيز
أمين “التعاون الإسلامي”: من الضروري أن نتجاوز العقبات التي تواجه عالمنا اليوم
بشرى سارة من “الزكاة والضريبة” لأصحاب السيارات المستعملة المؤهلة
بشار الأسد: الغرب مجرد من الأخلاق.. وعلينا استغلال الفرصة (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

هاشتاق “القمة العربية في جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “حقبة جديدة للاستقرار والازدهار”

هاشتاق “القمة العربية في جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “حقبة جديدة للاستقرار والازدهار”

هاشتاق “القمة العربية في جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “حقبة جديدة للاستقرار والازدهار”
٠٥:٣٤:١٣ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “القمة العربية في جدة” الترند في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع انطلاق أعمال القمة في جدة.

وذلك بحضور قادة ورؤساء دول العالم، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال مغرد: “دور كبير تقدمة المملكة من خلال القمة العربية واستضافتها لتكون جزءًا كبيرًا ومبادرة صادقة في المشاركة والتعاون في حل كافة الأزمات التي تعاني منها الدول العربية”.

وأضاف آخر: “في القمة العربية في جدة يلتقي زعماء العرب في أرض المملكة العربية السعودية لتؤكد قيادتنا دورها المحوري..

وتمارس قوتها السياسية والاقتصادية في لم الشمل واحتضان الأشقاء وبدء حقبة جديدة للنماء والاستقرار والازدهار”.

وتابع مغرد ثالث: “كلمة الكويت تدعم الشعوب العربية، وتدعو قمة جدة لتحقيق الخيارات العربية في ظل التفاؤل بعد المصالحة الإيرانية السعودية..

وحضور سوريا المؤثرة عربيًا وإقليميًا، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، وضمان الأمن القومي العربي”.

وغرد آخر قائلاً: “في مستقبل الدول العربية، بحول الله، القمة تكون جزءًا لبداية التعاون بين الدول العربية لحل كافة الأزمات التي تواجه الدول سواء في الحاضر أم المستقبل”.

اقرأ أيضًا:

هاشتاق “حركة النقل الخارجي” يتصدر الترند.. ومغردون: “فرّحنا بنهاية الغربة”

قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 .

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

الكلمات الدلالية:
أخبار القمة العربية الأمير محمد بن سلمان القمة العربية القمة العربية 32 الملك سلمان انطلاق القمة العربية خادم الحرمين الملك سلمان فعاليات القمة العربية قمة السعودية قمة جدة ولي العهد

مواد ذات صلة

المزيد
أول شاحنة كهربائية بالكامل.. أبرز 8 مركبات جديدة في معرض نيويورك الدولي 2023 (صور)

أول شاحنة كهربائية بالكامل.. أبرز 8 مركبات جديدة في معرض نيويورك الدولي 2023 (صور)

٠٨:٣٣ ص، الثلاثاء، ١١ أبريل ٢٠٢٣
إخلاء سبيل صيدلي ارتدى خاتماً يشبه شعار «داعش» بالقطيف

إخلاء سبيل صيدلي ارتدى خاتماً يشبه شعار «داعش» بالقطيف

١٠:١٦ م، الأحد، ١١ أكتوبر ٢٠١٥
«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

«هيئة النقل» تسمح للناقلين البريين بتوفير الخدمات للحجاج القطريين

٠٤:٠٦ م، الخميس، ١٧ أغسطس ٢٠١٧
«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)

«الإخبارية»: أموال مصارف لبنان أخذتها الدولة (فيديو)

٠٩:٥٣ م، الجمعة، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *