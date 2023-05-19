هاشتاق “القمة العربية في جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “حقبة جديدة للاستقرار والازدهار”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “القمة العربية في جدة” الترند في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع انطلاق أعمال القمة في جدة.

وذلك بحضور قادة ورؤساء دول العالم، يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وقال مغرد: “دور كبير تقدمة المملكة من خلال القمة العربية واستضافتها لتكون جزءًا كبيرًا ومبادرة صادقة في المشاركة والتعاون في حل كافة الأزمات التي تعاني منها الدول العربية”.

وأضاف آخر: “في القمة العربية في جدة يلتقي زعماء العرب في أرض المملكة العربية السعودية لتؤكد قيادتنا دورها المحوري..

وتمارس قوتها السياسية والاقتصادية في لم الشمل واحتضان الأشقاء وبدء حقبة جديدة للنماء والاستقرار والازدهار”.

وتابع مغرد ثالث: “كلمة الكويت تدعم الشعوب العربية، وتدعو قمة جدة لتحقيق الخيارات العربية في ظل التفاؤل بعد المصالحة الإيرانية السعودية..

وحضور سوريا المؤثرة عربيًا وإقليميًا، والعمل على إحلال السلام في المنطقة، وضمان الأمن القومي العربي”.

وغرد آخر قائلاً: “في مستقبل الدول العربية، بحول الله، القمة تكون جزءًا لبداية التعاون بين الدول العربية لحل كافة الأزمات التي تواجه الدول سواء في الحاضر أم المستقبل”.

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قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 .

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.