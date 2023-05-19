أمين عام الجامعة العربية: هذا هو الحل الوحيد في هذه المرحلة التاريخية العصيبة

تواصل – واس:

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن جزيل الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود..

وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب المملكة على حسن استقبال القادة منذ وصولهم إلى الأرص المباركة.

وهنأ “أبو الغيط” – في الوقت ذاته – المملكة على توليها رئاسة القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، قائلا: “إن المشهد الدولي يمر بواحدة من أشد الفترات خطورة في التاريخ المعاصر، وأراه زمن استقطاب وتنافس هائل بين القوى الكبرى على حساب القوى الاصغر أو المنفردة”.

مرحلة تاريخية

وأضاف: “ليس أمام الدول العربية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة سوى أن تستمسك بالمصالح العربية معياراً أساسياً للمواقف الدولية.. وأن تلتزم بالتنسيق فيما بينها وبالعمل الجماعي سبيلاً أكيداً لتعزيز الكتلة العربية في مواجهة ضغوط الاستقطاب”.

وتابع: “إن أزمات منطقتنا العربية لم تجد للحل طريقاً بعد عقد وأكثر من المعاناة والدماء والآلام.. فملايين العرب ما زالوا لاجئين ونازحين، واليوم أضيف إلى أحزان هذه الأمة حزن جديد في السودان، يدفع المدنيون ثمناً ضخماً للمواجهة المسلحة التي فرضها البعض على هذا البلد العزيز..

وقال: “آن لتلك المواجهات أن تتوقف وان تلتزم الأطراف بمبدأ الحوار.. صوناً لدماء الشعب.. وحفاظاً على السودان ومقدراته ووحدته الترابية وسلامة مؤسساته الوطنية”.

ودعا معاليه أن تكون قمة جدة علامة بدء لتفعيل حل عربي يوقف نزيف الدم في السودان ويصحح أخطاء ارتكبت في الماضي ويتوخى المصلحة العليا للدولة السودانية وليس المصالح الضيقة لفئات أو أشخاص.

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الأزمات العربية

واستطرد قائلاً ” والحقيقة، سيادة الرئيس، أننا نسعى لإيقاف نزيف الدم والخسائر في كافة ميادين الاحتراب الأهلي حيث لا منتصر ولا مهزوم..

والأزمات العربية تشهد الآن حالة من التجميد مقارنة بأوضاع أشد اشتعالاً شهدناها في السابق.. وهي فرصة يتعين اغتنامها.. من أجل تفعيل حلول عربية لتلك الأزمات العربية”.

واستكمل: ” ففي سوريا.. أرحب هنا بالرئيس بشار الأسد بعد أن عادت سوريا إلى مقعدها في هذا المجلس الموقر.. هناك ثمة فرصة لا ينبغي تفوتيها لمعالجة الأزمة التي تُعاني منها البلاد لما يربو على العقد..

سواء في أسبابها وأصولها، التي يظل الحل السياسي السبيل الوحيد لتسويتها.. أو في تبعاتها التي تجاوزت حدود الوطن السوري..

ويحدونا الأمل في أن يكون للعرب اسهامهم في إيجاد الحلول الناجعة للأوجاع السورية العديدة”.