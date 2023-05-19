بشرى سارة من “الزكاة والضريبة” لأصحاب السيارات المستعملة المؤهلة

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أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2023م.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة “هامش الربح” تأتي سعيًا من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على “السيارات المستعملة المؤهلة “.

وأشارت إلى أن طريقة “هامش الربح” تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

وأكدت أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية.

وأضافت أنه يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

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4 شروط

وقالت الهيئة إنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح فإن هناك شروطًا يجب توافرها، وهي كالتالي:

1- أن تكون السيارة مصنّفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة.

2- أن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة.

3- أن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

4- ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

الفرق بين سعر الشراء والبيع

​وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع – هامش الربح المحقَّق – بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة احتساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وأضافت أنه يتم أيضًا الاستفسار من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (Zatca_Care@).

أو عبر البريد الإلكتروني ( من هنا )، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة ( من هنا ).