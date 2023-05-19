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بشار الأسد: الغرب مجرد من الأخلاق.. وعلينا استغلال الفرصة (فيديو)

بشار الأسد: الغرب مجرد من الأخلاق.. وعلينا استغلال الفرصة (فيديو)

بشار الأسد: الغرب مجرد من الأخلاق.. وعلينا استغلال الفرصة (فيديو)
٠٤:٥٢:٠٠ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

دعا الرئيس السوري بشار الأسد إلى إعادة ترتيب الشؤون العربية استغلالاً للوضع الدولي الراهن بما لايسمح بالتدخل الأجنبي.

وقال الأسد في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة اليوم: “نحن اليوم أمام فرصة تبدل الوضع الدولي، الذي يتبدى بعالم متعدد الأقطاب، كنتيجة لهيمنة الغرب المجرد من الأخلاق والأصدقاء والشركاء”.

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فرصة تاريخية

وأضاف: “إنها فرصة تاريخية لإعادة ترتيب شؤوننا بأقل قدر من التدخل الأجنبي، وهو ما يتطلب إعادة تموضعنا في هذا العالم الذي يتكون اليوم، كي نكون جزءًا فاعلاً فيه، مستثمرين في الأجواء الإيجابية الناشئة عن المصالحات التي سبقت القمة”.

ورحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بمشاركة الرئيس السوري، في القمة العربية، قائلاً: “نأمل أن تساعد عودة سوريا للجامعة العربية في إنهاء أزمتها”.

قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، إن القمة العربية التي تستضيفها جدة تكتسب طابعًا خاصًا بعودة سوريا لمقعدها بين أشقائها العرب.

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قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

وتبحث القمة العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

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