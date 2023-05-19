ملك البحرين يؤكد على حقوق مصر في مياه النيل (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أكد ملك البحرين، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

ودعا في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة اليوم، إلى ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة.

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حل عادل للقضية الفلسطينية

وأكد العمل على استمرار مسيرة السلام للتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وهو حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

وتبحث القمة العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

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