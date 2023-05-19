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السيسي: الصراع العسكري في الأراضي المحتلة له عواقب وخيمة (فيديو)

السيسي: الصراع العسكري في الأراضي المحتلة له عواقب وخيمة (فيديو)

السيسي: الصراع العسكري في الأراضي المحتلة له عواقب وخيمة (فيديو)
٠٤:٢٢:٤٧ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من خطورة استمرار الصراع العسكري والأمني بين إسرائيل وفلسطين.

وقال في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة اليوم: “نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكريًا وأمنيًا سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء”.

السلام الشامل والعادل

وتابع السيسي: “ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الإستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بمطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967”.

قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

وتبحث القمة العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

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