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هاشتاق “قمة جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “هذا وقت التنمية والسلام”

هاشتاق “قمة جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “هذا وقت التنمية والسلام”

هاشتاق “قمة جدة” يتصدر الترند.. ومغردون: “هذا وقت التنمية والسلام”
٠٤:٤٨:١٥ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “قمة جدة” ترند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الجمعة، مع انطلاق أعمال القمة في جدة بحضور قادة ورؤساء الدول العربية.

وقال أحد المغردين: “لعلها فاتحة خير يا ربّ للمنطقة العربية التي شهدت في السنوات الأخيرة ما لم تشهده عبر تاريخها! المملكة عنوانٌ للأمن والسّلم”.

وتابع مغرد ثاني قائلاً: “حفظ الله المملكة قيادةً وشعباً، استمعتُ إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في افتتاح القمة العربية بحضور القادة والملوك ورؤساء الدول العربية”.

هشتاج قمة جدة

وقت التنمية

وواصل ثالث: إنه وقت التنمية ووقت السلام لمنطقة ثرية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية إنه وقت طي صفحة الماضي الأليم”.

وتابع مغرد رابع قائلا: “شكرًا سمو الأمير محمد بن سلمان على هذا الافتتاح الرائع الذي لخص توجهات الشعب العربي بدقائق معدودة، نأمل أن تكون قمة جدة بداية عودة العرب ليقودوا النهضة من جديد”.

قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 .

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.

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