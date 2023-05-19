ملك الأردن: لم نتخل عن حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، إنه لايمكن التخلي عن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة؟

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة اليوم: “لاتزال القضية الفلسطينية محور اهتمامنا..

ولا يمكن أن نتخلى عن سعينا العادل والشامل الذي لن يتحقق ما لم يحصل الشعب الفلسطيني الشقيق على حقه في الدولة الفلسطينية المستقلة”.

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دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية

وشدد على ضرورة إقامة هذه الدولة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حل الدولتين.

وحذر العاهل الأردني من أنه “لايمكن للسلام والأمن أن يتحققا مع استمرار بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتدمير الفرص المتبقية من حل الدولتين الذي يمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة”.

وتابع: “فالبديل عن ذلك يضع المنطقة بأكملها على طريق الصراع المستمر.

وليس هناك أهم بالنسبة لنا من احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس..

وأكد أن “القدس هي المدينة المقدسة التي نكرس كل إمكانياتنا من أجل حمياتها والحفاظ على الهوية العربية الإسلامية”.

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وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

وتبحث القمة العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.