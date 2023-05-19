ثمَّن الوساطة السعودية.. رئيس أوكرانيا: لم نتخذ قرار الحرب التي شنتها روسيا (فيديو)

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وجه الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي”، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ لاستضافته في قمة جدة، مثمنًا الوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

مئات الآلاف يعانون بسبب الحرب

وأكد “زيلينسكي” على مواصلة العمل على إنهاء الحصار البحري المفروض من روسيا على موانئ بلاده، لافتًا إلى أن مئات الآلاف يعانون في أوكرانيا بسبب الحرب.

وأضاف أن ما يحدث في بلاده “حرب” وليس مجرد نزاع، مؤكدًا أن أوكرانيا مضطرة لمواصلة القتال؛ فهي لم تتخذ قرار الحرب التي شنتها روسيا.

فيديو | الرئيس الأوكراني: مئات الآلاف من الأطفال يعانون في أوكرانيا بسبب الحرب #قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/nhgumsczf7 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

يذكر أن زيلينسكي وصل إلى جدة لحضور القمة العربية 32.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح التركي.

وأيضا كان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوكرانيا محمد الجبرين.

ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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قمة جدة

وتستضيف مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 .

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.