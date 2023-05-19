ولي العهد: المملكة لم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه.

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القضية الفلسطينية هي قضية العرب والمسلمين المحورية

وأضاف في كلمته خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بمدينة جدة اليوم،” إن القضية الفلسطينية كانت ولازالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية”.

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القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة الخارجية

وأضاف: “وتأتي على رأس أولويات المملكة الخارجية، ولم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه واستعادة حقوقه المشروعة”.

وأعرب ولي العهد عن دعم المملكة “إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينيىة في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وتستضيف مدينة جدة اليوم أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32 .

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم.

كما تبحث تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.