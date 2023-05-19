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ولي العهد: نأمل التوصل لاتفاق لوقف فعّال لإطلاق النار بالسودان (فيديو)

ولي العهد: نأمل التوصل لاتفاق لوقف فعّال لإطلاق النار بالسودان (فيديو)

ولي العهد: نأمل التوصل لاتفاق لوقف فعّال لإطلاق النار بالسودان (فيديو)
٠٣:١٨:٠١ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إن المملكة تواصل بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني.

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لغة الحوار.. ووحدة السودان

وأضاف خلال اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة: “نأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس، للحفاظ على وحدة السودان، وأمن شعبه ومقدراته”.

وتابع: “وفي هذا الصدد؛ فإن المملكة العربية السعودية ترحب بتوقيع طرفي النزاع على إعلان جدة، للالتزام بحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، ونأمل التركيز خلال هذه المحادثات على وقف فعّال لإطلاق النار”.

لن نسمح بتحويل منطقتنا إلى ميادين للصراعات

وأوضح: “نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا”.

وتابع: “إننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية”.

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