“30 ملفًا على الطاولة”.. تفاصيل مسودة البيان الختامي لقمة جدة

تواصل – فريق التحرير:

تضمنت مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين، التي انطلقت اليوم الجمعة في جدة، نحو 30 قضية مهمة.

المسودة تناولت القضايا التي تواجه الأمة العربية وأكدت على أهمية التكاتف لحلها جميعًا.

القضية الفلسطينية

وفي مشروع بيان القمة، أكدت الجامعة العربية على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية الأم، وتضمنت التأكيد على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.

كما تضمن المشروع حق دولة فلسطين في السيادة المطلقة على أرضها المحتلة عام 1967 كافة.

الملف اللبناني

مطالبة السلطات اللبنانية على مواصلة الجهود لانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن، وإجراء إصلاحات اقتصادية للخروج من الأزمة الخانقة.

الملف السوري

شددت مسودة البيان على ما يلي:

1- تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها.

2- تكثيف الجهود لمساعدتها على الخروج من أزمتها.

3- إنهاء معاناة الشعب السوري.

السودان

1- التضامن الكامل في الحفاظ على سيادة واستقلال البلاد ووحدة أراضيها.

2- رفض التدخل في شؤون السودان الداخلية باعتبار الأزمة شأنًا داخليًا.

3- الحفاظ على المؤسسات السودانية.

ليبيا

أكدت المسودة الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخل الخارجي كافة، والامتناع عن التصعيد.

اليمن

– الالتزام بوحدة وسيادة البلاد.

– تأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي.

– تعزيز دوره ودعمه.

الصومال

دعم جهود الحكومة الصومالية في حربها الشاملة ضد الإرهاب، لا سيما حركة الشباب؛ بهدف القضاء عليها، والإشادة بالجيش الوطني الصومالي.

الإمارات

التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى).

الملف الإيراني

رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة وإيران في بكين الذي يتضمن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح بعثاتهما وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين.

تركيا

أدان مشروع البيان توغل القوات التركية في الأراضي العراقية، مطالبًا الحكومة التركية بسحب قواتها دون شروط.

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