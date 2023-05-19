رئيس وزراء الجزائر: قمة جدة تكتسب طابعًا خاصًا بعودة سوريا (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الوزراء الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن، إن القمة العربية التي تستضيفها جدة تكتسب طابعًا خاصًا بعودة سوريا لمقعدها بين أشقائها العرب.

وأضاف: “الجزائر استضافت القمة العربية الأخيرة تحت شعار لم الشمل، بعد إعادة التوحيد للصف الفلسطيني في الجزائر الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على اتفاق الجزائر..

والتزامهم في العمل على تجسيد الاستحقاقات المتضمنة فيه، من خلال التنسيق مع رئيس السلطة أبو مازن لاستكمال مسار المصالحة الوطنية”.

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استعادة سوريا مقعدها بالجامعة العربية

وتابع: “شعار لم الشمل تجسد كذلك في استعادة سوريا الشقيقة مقعدها الطبيعي بالجامعة العربية بفضل الجهود الدؤوبة التي بذل.

ومما يضفي على هذه العودة طابعًا خاصًا بالنسبة للشعب الجزائري، كونها تأتي تزامنًا مع إحياء الجزائر لذكرى مجازر 8 مايو 1945″.

واستدرك: “أود أن أرحب عاليًا باسترجاع سوريا لمقعدها بين أشقائها..

مع توجيه الشكر لكل الدول العربية الشقيقة التي ساندت مسعى الجزائر، وعلى رأسها الممملكة العربية السعودية الشقيقة”.

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ووصل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، صباح اليوم الجمعة، إلى جدة على رأس الوفد المشارك في القمة العربية الـ32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وتستضيف مدينة جدة اليوم أعمال قمة مجلس جامعة الدول العربية في دورتها الـ 32.

حيث تبحث القمة العربية العديد من الملفات والتطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والعالم..

وتبحث كذلك تطورات الأزمة السودانية وجهود محاربة الإرهاب ومستجدات القضية الفلسطينية.