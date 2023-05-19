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ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية (فيديو)
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ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية (فيديو)

ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية (فيديو)

ولي العهد يستقبل قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية (فيديو)
٠٢:٥٣:٣٠ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.

وتحتضن مدينة جدة، اليوم الجمعة، أعمال القمة العربية في دورتها الـ 32، والتي تأتي في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية.

يأتي هذا فيما يتواصل توافد قادة الدول ورؤساء الوفود العربية المشاركة في قمة جدة، منذ أمس وحتى اليوم.

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32 مشروع قرار

ورفع وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماعات التحضيرية، 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأوضح أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وأشار إلى أن القرارات التي ستعرض على القمة العربية “هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأعرب عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

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