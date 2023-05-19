شيء عجيب رآه.. فرنسي يكشف عن سر إسلامه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

كشف رجل فرنسي، في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، عن سر عجيب وراء تحوله إلى الإسلام.

وقال: “دخلت الإسلام بسبب أني كنت أعمل في مكان هو حرام في الإسلام، كنت أدير مطعمًا أبيع فيه الخمور، وزوجتي كانت نادلة تقوم بطبخ الطعام”.

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أثر كمال في صاحب المطعم

وأضاف: “جاء رجل إلى المطعم واسمه كمال، وهو فنان، وكان يشرب الكثير من القهوة، وكنت أحيانًا أقدم له القهوة مجانًا..

وبعد مدة أصبحنا صديقين، وتحدثنا حول الدين، فقلت في نفسي: جيد، ولكن لم يجعل لي دينًا جميلاً، ولكن فقط للعرب والمغاربة، ولكل دينه الخاص..

واستدرك قائلاً: إنه لم يحاول أن يُغيّر ديني، كان يتحدث إلي بطريقة عفوية”.

وتابع: “وفي يوم من الأيام دعاني إلى اصطحابه إلى مسجد باريس، مسجد عمر تقريبًا، لم أعد أتذكر اسم المسجد، كان مسجدًا كبيرًا فيه جماعة الدعوة”.

وروى قائلاً: “كان يومًا جميلاً في شهر مارس، كان يوم جمعة ولقد دخل المسجد، وبعدها خرج بربع ساعة..

وعندها كنت مصدومًا كان وجهه يشع نورًا، بالعربية هذا يسمى نورًا، وهذا ما أثّر فيّ كثيرًا..

سألته ماذا حدث؟ لم يجبني، قمت بالاستنتاج أنه كان يصلي”.

وأردف: “ومن ثم قررت أن أعتنق الإسلام، الله هداني لهذا الدين، وهكذا كنت قد أخذت قراري..

وكنت قد أسلمت بعد ستة أشهر من تلك الحادثة، كل إنسان له حادثة أدخلته في الإسلام، وبالنسبة لي ذلك النور في وجهه”.

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