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خطيب المسجد الحرام: الشريعة الغراء حثّت على الاجتماع ونبذ التفرق (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الشريعة الغراء حثّت على الاجتماع ونبذ التفرق (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: الشريعة الغراء حثّت على الاجتماع ونبذ التفرق (فيديو)
٠٣:٠١:٤٤ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام، إن الشريعة الغراء حثت على الاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف.

وأضاف “غزاوي” في خطبة المسجد الحرام: بمناسبة انعقاد القمة العربية في رحاب هذه البلاد المباركة نسأل الله أن يحقق من هذا الاجتماع ثمارًا مباركة لتحقيق مصالح البلاد والعباد.

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طريقة التعامل مع الناس

وحث على طريقة التعامل مع الناس بالحسنى مستدلاً على قوله تعالى “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”.

وأضاف: هذه الآية جامعة وشاملة في طريقة التعامل مع الناس، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهلت عليهم، فلا يكلفهم بما لم تسمح به طبائعهم”.

وتابع: “أمرنا تعالى أن نقول في مخاطبتنا ومحاورتنا الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فإننا إذ لم نفعل ذلك نزغ الشيطان بيننا ووقع الشر والمخاصمة”.

وواصل: “الناس تنتابهم أحوال مختلفة وتمر بهم من الشغل والضعف والنسيان والمرض والكبر وغيرها مما قد يؤثر على طباعهم فاحذر من الحكم على أقوالهم دون تثبت”.

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