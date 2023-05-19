خطيب المسجد الحرام: الشريعة الغراء حثّت على الاجتماع ونبذ التفرق (فيديو)
تواصل – فريق التحرير:
قال الدكتور فيصل بن جميل غزاوي، خطيب المسجد الحرام، إن الشريعة الغراء حثت على الاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف.
وأضاف “غزاوي” في خطبة المسجد الحرام: بمناسبة انعقاد القمة العربية في رحاب هذه البلاد المباركة نسأل الله أن يحقق من هذا الاجتماع ثمارًا مباركة لتحقيق مصالح البلاد والعباد.
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طريقة التعامل مع الناس
وحث على طريقة التعامل مع الناس بالحسنى مستدلاً على قوله تعالى “خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين”.
وأضاف: هذه الآية جامعة وشاملة في طريقة التعامل مع الناس، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهلت عليهم، فلا يكلفهم بما لم تسمح به طبائعهم”.
وتابع: “أمرنا تعالى أن نقول في مخاطبتنا ومحاورتنا الكلام الأحسن والكلمة الطيبة فإننا إذ لم نفعل ذلك نزغ الشيطان بيننا ووقع الشر والمخاصمة”.
وواصل: “الناس تنتابهم أحوال مختلفة وتمر بهم من الشغل والضعف والنسيان والمرض والكبر وغيرها مما قد يؤثر على طباعهم فاحذر من الحكم على أقوالهم دون تثبت”.
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#المسجد_الحرام | فضيلة الشيخ د.فيصل بن جميل غزاوي: أيها المسلمون، لقد حثت شريعتنا الغراء على الاجتماع والائتلاف ونبذ التفرق والاختلاف .. وبمناسبة انعقاد القمة العربية في رحاب هذه البلاد المباركة نسأل الله أن يحقق من هذا الاجتماع ثمارًا مباركة لتحقيق مصالح البلاد والعباد. #الجمعة pic.twitter.com/VEXNUosny8
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) May 19, 2023