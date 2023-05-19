قمة جدة في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي.. ماذا قال الشيخ “المهنا”؟

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شدد الشيخ خالد بن سليمان المهنا، إمام وخطيب المسجد النبوي على أهمية التعاضد والتعاون، اقتداءً بقول الله تعالى: “واعتصموا بحبل الله جميعًا ولاتفرقوا”.

وأشار في خطبة الجمعة اليوم إلى الدور الذي تبذله المملكة في تحقيق التضامن، لافتًا إلى أن القمة العربية المنعقدة في رحاب هذا البلد ما هي إلا أنموذجًا مشرقًا على حرص القيادة على تحقيق العمل للتضامن والتعاون”.

وابتهل إلى الله أن يحقق اجتماع القمة العربية المنعقدة في مدينة جدة ثمارة وآثاره الطيبة.

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,تحتضن مدينة جدة اليوم أعمال القمة العربية في دورتها الثانية والثلاثين، والتي تأتي في إطار سعي قادة دول المنطقة إلى تصفير المشاكل وحل الأزمات الداخلية.

وفي دورتها 32، رفع وزراء الخارجية العرب 32 مشروع قرار، إلى القادة تتضمن أبرز القضايا التي تهم الشارع العربي.

وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن اجتماع وزراء الخارجية العرب جرى في أجواء جيدة وهادئة وإيجابية، وكان التوافق هو السمة الرئيسية لكافة القرارات التي تم رفعها للقمة العربية.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول موضوعات عدة، معظمها موضوعات سياسية، تتعلق بالقضية المركزية وهي قضية فلسطين أو بمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات، أو التدخلات الأجنبية الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأوضح إلى أن هناك حزمة من القرارات مرفوعة من المجلس الاقتصادي الاجتماعي.

وقال إن القرارات التي ستعرض على القمة العربية “هي قرارات تتناول الشأن العربي بمختلف جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، معرباً عن أمله في أن تكون دفعة للعمل العربي المشترك، وأن تتضمن إسهامات جيدة فيما يتعلق بتسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وقعها.

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