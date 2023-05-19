الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
تعرف على أكبر 5 دول عربية تصديرًا لتركيا.. وترتيب المملكة بينها
جدل واسع حول التشكيك في أمية النبي ﷺ.. دلائل من القرآن والسنة على كذب الفرية
منتزه التلال بالمدينة المنورة.. يوم مختلف رفقة عائلتك وسط أجواء رائعة
قمة جدة في خطبة الجمعة بالمسجد النبوي.. ماذا قال الشيخ “المهنا”؟
1.3 مليار إصابة.. “القاتل الصامت” الذي لا يعرف كثيرون أنهم ضحاياه
6 نصائح مهمة لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

الرئيسية

 /

اقتصادية

 /

تعرف على أكبر 5 دول عربية تصديرًا لتركيا.. وترتيب المملكة بينها

تعرف على أكبر 5 دول عربية تصديرًا لتركيا.. وترتيب المملكة بينها

تعرف على أكبر 5 دول عربية تصديرًا لتركيا.. وترتيب المملكة بينها
٠٢:٠٢:١٥ م، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف “إنفوجراف” عن قائمة الدول العرببة الأكثر تصديرًا للمنتجات إلى تركيا وترتيب المملكة بينها.

وأوضح “الإنفوجراف” أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى بنحو 4.47 مليار دولار، يليها المملكة بنحو 4.15 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بنحو 2.5 مليار دولار، ثم عمان بنحو 1.58 مليار دولار، وأخيرًا العراق بنحو 1.41 مليار دولار.

بنك التصدير والاستيراد السعودي 

وفي وقت سابق، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك “تركيا فاينانس كاتيليم” لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا.

و تعد أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات غير النفطية إلى الجمهورية التركية ، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين .

وتأتي الاتفاقيتان في إطار الشراكات السعودية مع المؤسسات المالية التركية، وضمن توجه البنك لتطوير شراكاته المحلية والخارجية، بهدف توفير حلول تمويل وخدمات ائتمان وضمان مستدامة تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا:

بـ26 مليون دولار.. اتفاقية لتمويل الصادرات غير النفطية من المملكة إلى تركيا

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاستثمار السعودية الصادرات المملكة تركيا صادرات المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

ارتفاع أسعار الذهب مع انخفاض الدولار

٠٥:١٠ م، الثلاثاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢١
الموانئ تُسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن

الموانئ تُسجل زيادة في مناولة البضائع بواقع 27 مليون طن

٠٩:١٣ م، الأثنين، ١١ يوليو ٢٠٢٢
مديرة صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي يواصل الانخفاض في 2023

مديرة صندوق النقد: نمو الاقتصاد العالمي يواصل الانخفاض في 2023

٠٦:٠٩ م، الثلاثاء، ١٧ يناير ٢٠٢٣
تشمل بيع سيارات ومنقولات أخرى.. إنفاذ يشرف على 12 مزادًا علنيًا

تشمل بيع سيارات ومنقولات أخرى.. إنفاذ يشرف على 12 مزادًا علنيًا

١١:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *