تعرف على أكبر 5 دول عربية تصديرًا لتركيا.. وترتيب المملكة بينها

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كشف “إنفوجراف” عن قائمة الدول العرببة الأكثر تصديرًا للمنتجات إلى تركيا وترتيب المملكة بينها.

وأوضح “الإنفوجراف” أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى بنحو 4.47 مليار دولار، يليها المملكة بنحو 4.15 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تأتي في المرتبة الثالثة بنحو 2.5 مليار دولار، ثم عمان بنحو 1.58 مليار دولار، وأخيرًا العراق بنحو 1.41 مليار دولار.

بنك التصدير والاستيراد السعودي

وفي وقت سابق، أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط تمويل بمبلغ 26 مليون دولار مع بنك “تركيا فاينانس كاتيليم” لتمويل الصادرات السعودية غير النفطية إلى تركيا.

و تعد أول اتفاقية تمويل مباشر للصادرات غير النفطية إلى الجمهورية التركية ، كما وقع اتفاقية تتيح التعاون في عدة مجالات، وتشمل تبادل الخبرات وتعزيز حركة التصدير بين البلدين .

وتأتي الاتفاقيتان في إطار الشراكات السعودية مع المؤسسات المالية التركية، وضمن توجه البنك لتطوير شراكاته المحلية والخارجية، بهدف توفير حلول تمويل وخدمات ائتمان وضمان مستدامة تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

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