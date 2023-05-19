6 نصائح مهمة لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

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من القواعد الأساسية لقيادة السيارة، فحص منظومة الفرامل بالكامل من وقت لآخر، وإجراء الصيانة الدائمة والسريعة لها عند ملاحظة أي مشكلة بها.

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نوعان لفرامل السيارة

وتنقسم إلى نوعين فرامل القدم، وفرامل اليد أو ما يسمى بفرامل الطوارئ، وتتمحور وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب..

وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، مما يسبب احتكاك بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

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6 نصائح لتجنب مشاكل الفرامل في السيارة

1 – يجب مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك.

2 – يجب استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمدا والابتعاد عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.

3 – يعد زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

4 – كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تأكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

5 – عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.

6 – يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهم للتلف.

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