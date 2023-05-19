“الصحة” تؤكد على ضرورة توثيق تطعيمات الأطفال للوصول لها بكل سهولة

تواصل – فريق التحرير:

جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية وضرورة توثيق تطعيمات أطفالك، تفاديًا لفقدانها وتسهيلاً للوصول لها بكل سهولة.

توثيق تطعيم 400 ألف طفل

وأوضحت الوزارة أن المراكز الصحية لا تزال تستقبل المواطنين لتوثيق تطعيمات الأطفال في عيادات التطعيم يوميًا في الفترتين الصباحية والمسائية، مشيرة إلى أن أكثر من 400 ألف طفل تم توثيق تطعيماتهم الكترونيًا.

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كروت التطعيم الورقية

وكانت “الصحة” قد سبق وأن جددت أيضا تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية.

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الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال

وهي الخدمة التي أطلقتها مؤخرًا والمتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية، ليتمكنوا من استعراضها والاحتفاظ والرجوع إليها في أي وقت.

وذلك من خلال الحجز عبر عيادة “توثيق” التطعيمات أو تسجيلها ذاتيًا عبر تطبيق “صحتي”، الذي أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة.

والذي يتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عددٍ من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.

وتأتي هذه الخدمة من الصحة ضمن التحول الرقمي الصحي، لتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه.

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