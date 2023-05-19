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أسعار النفط تعاود الارتفاع.. و”برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. و”برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل

أسعار النفط تعاود الارتفاع.. و”برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل
١١:٥٧:١٦ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

عادت أسعار النفط، اليوم الجمعة، للارتفاع، بعد انخفاضها أمس بأكثر من 1%، وذلك بعد تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن تلاشي مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

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“برنت” يقترب من 77 دولارًا للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا، أو واحدًا بالمئة، إلى 76.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 0650 بتوقيت جرينتش، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتًا، أو 0.9 بالمئة، إلى 72.48 دولار.

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مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون

وقال يب يون رونج خبير الأسواق في آي.جي “أعتقد أن الأسواق تستبعد مخاطر تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون، وهو ما يترجم إلى زيادة إقبال المستثمرين على المخاطرة”.

وجدد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي الأسبوع الجاري عزمهما التوصل إلى اتفاق قريبا لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار، واتفقا على إجراء محادثات بحلول يوم الأحد.

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المستثمرون بين التفاؤل والخوف

ولا تزال المعنويات متباينة إذ يوازن المستثمرون بين التفاؤل بشأن تحاشي الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد ديونها وبين بيانات التضخم التي قد تنذر بأن البنوك المركزية في العالم سترفع أسعار الفائدة.

كما يبدو أن التضخم في الولايات المتحدة لا ينخفض بالسرعة الكافية التي تسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بوقف تحركاته لرفع أسعار الفائدة، وفقًا لاثنين من صناع السياسات الاتحاديين.

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