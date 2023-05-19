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الجيش الأوكراني يحذر من هجمات بطائرات مسيرة علي “كييف”
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الجيش الأوكراني يحذر من هجمات بطائرات مسيرة علي “كييف”

الجيش الأوكراني يحذر من هجمات بطائرات مسيرة علي “كييف”

الجيش الأوكراني يحذر من هجمات بطائرات مسيرة علي “كييف”
٠٣:٠٤:٤٠ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الجيش الأوكراني من هجمات بطائرات مسيرة في كييف ومناطق غرب العاصمة، وكذلك ألمح إلى تحذيرات من ضربات صاروخية محتملة في منطقتي أوديسا وميكولايف الجنوبيتين.

قتال عنيف في باخموت

وميدانيا، أكد جنود أوكرانيون أن القوات الروسية تقصف خطوط الإمداد بالقرب من مدينة باخموت بشرق أوكرانيا في محاولة لوقف تقدم الجيش الأوكراني.

وأعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب جديدة على الأرض الخميس في القتال العنيف الدائر حول باخموت، في أحدث مكاسب تشير على ما يبدو إلى تحول لدفة المعركة بالمنطقة بعد هجوم روسي دام شهوراً.

ويتابع جنود من وحدة مضادة للطائرات المعارك على أجهزة لوحية من مواقعهم خارج المدينة، وذلك في الوقت الذي تدوي فيه أصوات القذائف بالقرب منهم.

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وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر مطلعة، استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا بعد تمديد روسيا اتفاق تصدير الحبوب.

وتفصيلا، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مركز إسطنبول المشرف على حركة السفن ضمن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، سجل استئناف عبور السفن من وإلى أوكرانيا.

اتفاق تصدير الحبوب

وأضاف فرحان حق، أنه للمرة الأولى منذ 4 مايو الجاري، سمح المركز المشترك للسفن الجديدة بالمشاركة في “مبادرة البحر الأسود”، لافتا إلى أنه سجل اليوم مرور 3 سفن متجهة إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، فيما انطلقت 3 سفن أخرى من المينائين المذكورين، وفقا لالة أنباء “تاس”.

الكلمات الدلالية:
أخبار روسيا الجيش الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية باخموت هجمات صاروخية

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