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ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية
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ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية

ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية

ظهور أسماك القرش قرب شواطئ دولة عربية
٠٢:٥٦:٥٧ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفادت وزارة الزراعة اللبنانية، في بيان رسمي، أنه: “يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي صور لسمكة قرش، ويهمنا أن نذكر بأهمية هذه الأسماك للبيئة البحرية”.

موجودة منذ آلاف السنين

وأضاف البيان: “المعلومات العلمية تؤكد إلى أن بعض أنواع أسماك القرش ليس طارئا على بحر لبنان، فهي موجودة في المتوسط وفي الجزء الشرقي منه منذ آلاف السنين”.

وأوضحت أن: “لبنان يتمتع بتنوع بيولوجي يميزه عن سائر دول البحر الأبيض المتوسط، وتعتبر هذه الأسماك غير عدوانية”، حسب “العين الإخبارية”.

وأضافت: “كما أن لبنان من الدول الملتزمة بحماية هذه الأسماك، لذلك نتمنى من جميع الصيادين ورواد البحر، أولا عدم الهلع من هذه الأسماك، وثانيا المساعدة في حمايتها لأنها تقترب في مثل هذه الأحوال المناخية من الشواطئ كونها تكون دافئة أكثر”.

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الصيد البحري

وأثار ظهور سمك القرش في مياه البحر بدولة لبنان، ضجة واسعة بين أوساط متابعي التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف المهتمين بالصيد البحري من الهلاك بأسنان الكائن المتوحش.

ونشرت صفحات عبر موقع “فيسبوك”، مقطعا مصورا بميناء الزهراني، يوضح ظهور أسماك قرش في مياه البحر وعلى مقربة من الشاطئ.

الكلمات الدلالية:
بحر لبنان ظهور سك القرش مواقع التواصل الاجتماعي وزارة الزراعة اللبنانية

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