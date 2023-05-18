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لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري من غرفة العمليات (صور)
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لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري من غرفة العمليات (صور)

لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري من غرفة العمليات (صور)

لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري من غرفة العمليات (صور)
٠٢:٤٠:٢٩ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثقت صور متداولة، لحظة خروج التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”، من غرفة العمليات بعد نجاح عملية الفصل بتوفيق الله.

نجاح عملية الفصل

وأكد الفريق الطبي الجراحي المسؤول عن عملية فصل التوأم السيامي النيجيري نجاح عملية الفصل بعد أن استغرقت أكثر من 14 ساعة .

مشاركة 36 طبيب

وتم تنفيذ عملية الفصل، على 8 مراحل، بمشاركة 36 طبيباً من أعضاء الفريق الطبي الجراحي المشارك، و85 عضواً من الفريق الطبي متعدد التخصصات.

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وكانت قد بدأ أمس الخميس، الفريق الطبي والجراحي في فصل التوأم السيامي النيجيري بقيادة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

يذكر أن التوأم السيامي كان يشترك في البطن والحوض و الكبد والأمعاء والجهاز البولي والتناسلي وعظام الحوض.

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