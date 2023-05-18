الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
التقديم ينتهي غدًا.. وظائف تعاقدية توفرها “شؤون الحرمين”
لضبط ضغط الدم.. 5 أطعمة منخفضة الصوديوم يُنصح بتناولها
تمتد لـ 20 سنة.. نظام لتوفير الحماية الكاملة للأصناف النباتية الجديدة
متطرف تعمد صدم مصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو بكندا
مفاجأة تفوق الوصف.. العثور على 4 أطفال أحياء بأدغال الأمازون بعد أسبوعين من تحطم طائرتهم
أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية

الرئيسية

 /

فرص

 /

التقديم ينتهي غدًا.. وظائف تعاقدية توفرها “شؤون الحرمين”

التقديم ينتهي غدًا.. وظائف تعاقدية توفرها “شؤون الحرمين”

التقديم ينتهي غدًا.. وظائف تعاقدية توفرها “شؤون الحرمين”
٠٢:٣٨:٤٦ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف شاغرة تعاقدية، للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– باحث شرعي

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم عالي بعد الجامعة
– ماجستير
– دكتوراه

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– ألا يكون على رأس العمل.
– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.
– الاستعداد للعمل في أي وقت
– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.
– اجتيار المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الثلاثاء:1444/10/26هـ (الموافق:2023/5/16م) من خلال الرابط التالي:إضغط هنا  ويستمر حتى السبت 1444/10/30هـ (الموافق:2023/5/20م).

اقرأ أيضا:

هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

وتعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن وظائف تعاقدية وموسمية ، عبر منصاتها المخصصة للتوظيف، وكذلك موقعها الرسمي.

وفي الوقت نفسه، تقدم الرئاسة جهودا من قبل الكوادر النسائية للوقوف على قدم وساق لخدمة قاصدات بيت الله الحرام والإشراف والمتابعة المستمرة للمصليات والمرافق لتحقيق أجود الخدمات وأفضلها وتخصيص مصلى للنساء يشرف عليها كوادر نسائية مؤهلة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين وظائف تعاقدية وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
وظائف شاغرة في الإدارة الوطنية للري بالرياض

وظائف شاغرة في الإدارة الوطنية للري بالرياض

١٢:٥٨ م، الثلاثاء، ١٠ مايو ٢٠١٦
وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

٠٣:٥٧ م، الأثنين، ٠٥ أبريل ٢٠٢١
رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية في هذه التخصصات

٠٤:٢٥ م، الخميس، ٠٨ ديسمبر ٢٠٢٢
ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

ينتهي اليوم.. “التقني للخطوط الحديدية” يفتح التسجيل في برنامج تشغيل القطارات

١٠:٠٧ ص، الثلاثاء، ٢٥ أبريل ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *