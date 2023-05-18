التقديم ينتهي غدًا.. وظائف تعاقدية توفرها “شؤون الحرمين”

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أعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن توفر وظائف شاغرة تعاقدية، للعمل بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام لعام 1444هـ على النحو التالي:

المسمى الوظيفي:

– باحث شرعي

المؤهلات المطلوبة:

– دبلوم عالي بعد الجامعة

– ماجستير

– دكتوراه

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– ألا يكون على رأس العمل.

– طباعة برنت من الأحوال المدنية أو منصة أبشر في حالة القبول المبدئي.

– الاستعداد للعمل في أي وقت

– أن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة.

– اجتيار المقابلة الشخصية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم الثلاثاء:1444/10/26هـ (الموافق:2023/5/16م) من خلال الرابط التالي:إضغط هنا ويستمر حتى السبت 1444/10/30هـ (الموافق:2023/5/20م).

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وتعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عن وظائف تعاقدية وموسمية ، عبر منصاتها المخصصة للتوظيف، وكذلك موقعها الرسمي.

وفي الوقت نفسه، تقدم الرئاسة جهودا من قبل الكوادر النسائية للوقوف على قدم وساق لخدمة قاصدات بيت الله الحرام والإشراف والمتابعة المستمرة للمصليات والمرافق لتحقيق أجود الخدمات وأفضلها وتخصيص مصلى للنساء يشرف عليها كوادر نسائية مؤهلة.