تمتد لـ 20 سنة.. نظام لتوفير الحماية الكاملة للأصناف النباتية الجديدة

تواصل – فريق التحرير:

تخطط الهيئة السعودية للملكية الفكرية لوضع نظام يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للأصناف النباتية الجديدة، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للزراعة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والصناعات الوطنية.

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مدة حماية البراءة

واشترطت الهيئة، أن تكون مدة حماية البراءة النباتية 20 سنة، فضلًا عن الأشجار والأعناب التي تكون حمايتها 25 سنة من تاريخ المنح.

وجاء في نص المشروع الذي طرحته الهيئة للعموم، عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، على أن مدة الترخيص التعاقدي والترخيص الإجباري لا تمتد عن مدة الحماية للبراءة النباتية.

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ضواط الصنف النباتي

ومن ضمن الشروط أن يكون الصنف النباتي قابلًا للحصول على براءة نباتية إذا كان جديدًا، ومميزًا، ومتجانسًا وثابتًا وشرع في تسميته وتتوفر فيه الشروط والمتطلبات الأخرى المنصوص عليها في النظام واللائحة.

ووفقا للمشروع، يجوز لمالك البراءة النباتية أن يرخص ترخيصًا تعاقديًا لغيره في القيام بالاستغلال الجزئي أو الكلي للبراءة النباتية بموجب عقد الترخيص، ولا يعتد به في مواجهة الغير، ما لم يسدد المقابل المالي المقرر عليه، ويسجل لدى الهيئة.

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