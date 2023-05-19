حصاد الأسبوع الاقتصادي.. نمو المنتجات الزراعية ورفع طاقة تخزين الحبوب

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كشف تقرير لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الهيئة العامة للأمن الغذائي نجحت في رفع الطاقة التخزينية للحبوب بنسبة 40% إلى 3.5 مليون طن في الوقت الحالي، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من المحاصيل.

خفض واردات المملكة من الشعير

وأكد التقرير على نجاح إستراتيجية الأمن الغذائي في خفض واردات المملكة من الشعير والتحول إلى الأعلاف المصنعة الأكثر قيمة غذائية بنسبة تجاوزت 50%.

وذكر التقرير أن ذلك بواقع 10 ملايين طن في عام 2016م إلى حوالي 4.8 مليون طن في الوقت الحالي، في إطار خطة تضمنت تحرير قطاع استيراد الشعير، وتولّي القطاع الخاص مهام استيراده من الخارج.

وفي سياق متصل، دشّن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، مشروع الماسح الشامل لجينوم الشفرة الوراثية للإبل، أحد مشاريع مختبر الجينوم التابع للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية.

المشروع الأول من نوعه عالمياً

وقال المشيطي، خلال حفل التدشين الذي أقيم في مقر الوزارة، إن المشروع يعد الأول من نوعه على مستوى العالم في تصميم شفرة وراثية خاصة بالإبل.

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50 كيلو من الشجرة

وتعد زراعة فاكهة الخوخ هي إحدى المشاريع الرائدة بالمنطقة، فبما أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي أنها ستسهم في امداد السوق بهذا النوع من الفاكهة كون الشجرة الواحدة تنتج من 30 إلى 50 كيلو جراما بالموسم الواحد .

كما تجاوزت التكلفة الإجمالية خمسة ملايين ريال ، وبإنتاج يصل إلى أكثر من 150 طن من فاكهة الخوخ ذات الجودة العالية.

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وعلى صعيد آخر، نظمت اللجنة العقارية بغرفة الرياض مع الهيئة العامة لعقارات الدولة في مقر الغرفة لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية.

أهداف استعراض نظام استئجار الدولة للعقار

ويهدف اللقاء للتعريف بأحكام النظام ولائحته التنفيذية، وإجراءات وآليات طلب الجهات الحكومية لاستئجار عقار بجانب استعراض:

1 – شروط الاستئجار.

2 – ضوابط عقد الاستئجار ومدته وآلية تمديده.

3 – كيفية معالجة أي نزاع ينشأ بين المؤجر والجهة الحكومية المستأجرة، إذ تستضيف الغرفة خلال اللقاء ثلاثة متحدثين من الهيئة.

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بدء إجراءات نزع ملكية العقارات لصالح مشروع التوسعة الصناعية بالمدينة

نزع ملكية عقارات

وفي الوقت نفسه، أعلنت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية عن البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق مشروع توسعة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.

ودعت الهيئة أصحاب العقارات المشمولة بالقرار إلى تقديم صكوك إثبات ملكيتهم “محدّثة”، والخرائط التنظيمية والهوية الوطنية لإدارة المدينة الصناعية بالمدينة المنورة خلال الأسبوع الجاري.

المؤشر الإيجاري

من ناحية أخرى، أوضح “إيجار” أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال أبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتجاوزت نسبة الارتفاع 68% بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17% خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

المدن الأكثر تسجيلا للصفقات

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات،

وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات.

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صنع في السعودية

وكما تولي المملكة أهمية لقطاع الزراعة والأمن الغذائي، فإنها تسعى لترسيخ صناعات محلية عالية الجودة، وفي هذا السياق، اختتم قطاع تنمية الصادرات المشاركة في معرض النقل والخدمات اللوجستية الذي أقيم في “ميونيخ” الألمانية، وذلك تحت هوية “صنع في السعودية”.

ويعد المعرض واحدًا من أهم المعارض المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

4 أهداف رئيسة

وضم الجناح السعودي المشارك في المعرض 13 شركة وطنية متخصصة في القطاع، وجاءت المشاركة في المعرض لعدة أهداف رئيسة هي:

1- الترويج للمنتجات والسلع الوطنية.

2- الارتقاء بالصورة الذهنية لصادرات المملكة غير النفطية.

3- تعزيز مكانتها الإقليمية وفتح فرص تصديرية جديدة.

4- ربط المصدرين بالمشترين المحتملين في الدول المستهدفة.

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