منتزه التلال بالمدينة المنورة.. يوم مختلف رفقة عائلتك وسط أجواء رائعة

تواصل- فريق التحرير:

يبحث البعض عن أماكن يمكن أن يقضي فيها يوم الإجازة، سواء كان رفقة أسرته أو أصدقائه، حيث يحاول الخروج من الروتين اليومي وضغوط العمل ليوم يُنفّس فيه عن نفسه ويخرج من روتين الأسبوع.

وفي هذه الفقرة التي تقدمها صحيفة “تواصل”، يوم الجمعة من كل أسبوع، لكل قرائها الكرام، والتي نرشح لكم فيها أحد الأماكن التي يمكنك أن تجد فيها غرضك وتقضي فيها وقتًا جميلًا يساعدك على الاستجمام لتعود من الإجازة وقد فعلت شيئًا مختلفًا لك ولأسرتك.

منتزه التلال بالمدينة المنورة

تتمتّع هذه الحديقة بالعديد من المميزات الرائعة والذي مكّنها من أن تُصبح أحد أفضل حدائق المدينة المنورة وأحد أبرز وجهات السياحة في المدينة المنورة التي لا يُمكن تفويت زيارتها.

افتتحت الحديقة لتكون مُتنزّهاً للزوّار وللعائلات على وجه الخصوص، كونها مصنفة ضمن أفضل أماكن سياحية في المدينة المنورة للعائلات، لتُصبح ملجأً يأتون إليه للابتعاد عن ضوضاء الحياة وللتمتّع بأوقات من التأمُّل والراحة.

محتوى وفعاليات المنتزه

يحتوي على الكثير من الفعاليات من بحيرة وقوارب، محمية غزلان، ألعاب للأطفال، وإليك أبرزها:

– مضمار خيول

– ممر دراجات

– بحيرة الأسماك

– ركوب الخيول

– ركوب قوارب البط في البحيرة

– محمية غزلان “الفلودير الهولندي – الريم العربي – وعول الموفلن الجبلية”

– جلسات متنوعة: أرضية على الرمل أو العشب – كراسي وطاولات – خيم

– حديقة الشاي الأزرق

– حديقة الشموع

– ألعاب أطفال متنوعة

– شاليهات

– خيام

– بيوت شعر

– كافيه

– بقالة

– سيارة آيس كريم

– فود ترك يقدم برجر وكباب والعديد من الأصناف

أفضل الأنشطة في منتزه التلال

1- جولة تفقدية

للتعرّف على الحديقة بطريقة مناسبة، سيكون من الجميل أن تتجوّل في أنحائها وترى الجمال الذي ستجده منتشراً هنا وهناك، لاسيما على أشجارها المورقة و مساحاتها الخضراء الرحبة، وبوسعك أن تستريح في المقاعد المخصصة للجلوس.

2- نوافير وبرك مائية

كما ستجد ما يُثير اهتمامك من نوافير بديعة الجمال و بركٍ مائيةٍ جميلة المنظر.

3- بحيرة اصطناعية

سوف تستمتع أيضاً بالمرور إلى جانب البحيرة الاصطناعية لكي تمضي بعض الوقت مستمتعاً بالمنظر، وكذلك بمقدورك أن تذهب في رحلة في الأنحاء على متن أحد القوارب المزوّدة بدوّاسات للتجديف والمتاحة للتأجير هناك.

4- ممارسة الرياضة

وفي أجواء مفعمة بالنشاط والحماس، قدّم منتزه التلال في المدينة المنورة أماكن مثالية لممارسة الرياضة، إذ بالإمكان المشي والركض في المسارات التي خُصصت لذلك.

5- حديقة حيوانات صغيرة

قد جمعت حديقة التلال المدينة المنورة بين المتعة والأنشطة التعليمية لتكون بذلك الوجهة المفضلّة لدى الكثيرين، إذ تحتضن حديقة حيوانات صغيرة بداخلها بعض الحيوانات والطيور.

6- منطقة ألعاب أطفال

وقد قام المنتزه بتوفير منطقة لعب خاصة بالأطفال حيث سيجدون بداخلها كل ما يُسليهم.

7- الخدمات والمطاعم

على صعيد الخدمات فقد وفّرت الحديقة بعض المرافق العامة والخدمات أهمّها، مسجد ومنطقة ألعاب للأطفال وموقف للسيّارات ومطعم وحمّامات عامة بالإضافة إلى مقهى.

موقع حديقة التلال المدينة المنورة

يقع المنتزه بالقرب من طريق الدائري الثالث خلف مبنى صيانة قطار الحرمين ويبعد 25 دقيقة عن المدينة، ويمكنك الوصول إليه عبر خرائط جوجل بالضغط هنا

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