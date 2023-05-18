مفاجأة تفوق الوصف.. العثور على 4 أطفال أحياء بأدغال الأمازون بعد أسبوعين من تحطم طائرتهم

تواصل – فريق التحرير:

في مفاجأة تفوق الوصف، أعلنت السلطات الكولومبية، العثور على أربعة أطفال أحياء بعدما فُقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر تحطّم طائرتهم في أدغال الأمازون.

وقال الرئيس غوستافو بيترو، في تغريدة عبر “تويتر”: “بعد جهود بحث شاقّة من قبل قواتنا العسكرية، عثرنا على الأطفال الأربعة الذين فُقدوا بسبب حادث تحطّم طائرة، وهم على قيد الحياة”.

10 جندي للبحث عن الأطفال

وفي سياق البحث عن الأطفال، نشرت السلطات أكثر من 100 جندي مع كلاب مدرّبة للبحث عن الأطفال الذين كانوا على متن طائرة تحطّمت في منطقة الأمازون في الأول من مايو، في حادث أسفر عن مقتل والدتهم وبالغين اثنين آخرين.

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وتعتقد فرق الإنقاذ أنّ الإخوة الأربعة الذين ينحدرون من السكّان الأصليين، وهم ثلاثة أطفال أعمارهم 13 و9 و4 أعوام ورضيع في شهره الـ11، كانوا يسيرون على غير هدى في الغابة بمقاطعة كاكيتا الجنوبية منذ تحطّمت طائرتهم في الأول من مايو.

تكثيف عمليات البحث

وأوضحت القوات المسلحة إن جهود البحث تكثفت بعدما عثر عناصر الإنقاذ على “ملجأ بُني بطريقة مرتجلة بالجذوع والأغصان”، مما عزّز قناعتهم بأنّ الأطفال على قيد الحياة، وفي الصور التي نشرتها القوات المسلحة ظهر مقصّ وربطة شعر بين الأغصان على أرض الغابة.

وقبلها تمّ العثور على زجاجة شرب لرضيع وقطعة فاكهة نصف مأكولة، وخلال يومي الاثنين والثلاثاء، عثر الجنود على جثث الطيار وشخصين بالغين كانوا مسافرين من الغابة إلى سان خوسيه ديل جوافياري، إحدى المدن الرئيسية في غابات الأمازون المطيرة في كولومبيا.

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وفاة والدة الأطفال

ومن بين القتلى رانوك موكوتوي والدة الأطفال الأربعة وهي من إتنية الـ”هويتوتو”، حيث ما أعاق عمليات البحث الأشجار العملاقة التي يمكن أن يصل ارتفاعها إلى 40 متراً والحيوانات البرية والأمطار الغزيرة، وكلها عوامل جعلت “عملية الأمل” صعبة.

وقالت هيئة الكوارث الكولومبية إنّ الطيار أبلغ برج المراقبة عن مشاكل في المحرّك قبل دقائق فقط من اختفاء الطائرة عن أجهزة الرادار.

وتم استخدام ثلاث مروحيات للمساعدة أطلقت إحداها رسالة مسجلة من جدة الأطفال بلغة “هويتوتو” تحذّرهم فيها من التحرّك في الغابة. ولم تحدّد السلطات سبب تحطّم الطائرة.

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