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متطرف تعمد صدم مصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو بكندا
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متطرف تعمد صدم مصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو بكندا

متطرف تعمد صدم مصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو بكندا

متطرف تعمد صدم مصلين أمام مسجدين في مدينة تورونتو بكندا
٠١:٤١:٠٧ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوقفت الشرطة الكندية، أحد مواطنيها،  ويدعى شاران كاروناكاران كان يقود سيارة داكنة اللون واستهدف المصلين عمدا بأن حاول صدمهم أمام مسجدين في مدينة تورونتو،

جريمة كراهية

وأبلغت دائرة شرطة تورنتو عن عملية اعتقال تم إجراؤها فيما يتعلق بالتحقيق في جرائم الكراهية ضد الإسلام، مشيرة إلى أن الحادثتين وقعتا في 6 أبريل، حسب وسائل إعلام محلية.

وأشارت إلى أن المشتبه به دخل ساحات الانتظار بقصد إصابة المصلين وإلحاق الضرر بالسيارات، حسب “روسيا اليوم”.

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توجيه 13 تهمة

وأوضحت أنه وبعد الأحداث التي وقعت في المسجدين، توجه المتهم إلى “سكاربورو تاون سنتر” حيث دخل مركزا تجاريا وشرع في مضايقة وتهديد العديد من العملاء، وخلال الحادث قيل إن المتهم صرخ بتعليقات مهينة ومعادية للإسلام، وتم القبض عليه.

ووجهت للمتهم الذي يبلغ من العمر 28 عاما 13 تهمة، بما في ذلك تهمتان تتعلقان بعملية نقل خطرة، والاعتداء بسلاح، وخمس تهم بالتحرش الإجرامي، والتلفظ بالتهديدات بإلحاق الأذى الجسدي، والاعتداء، وعرض غير لائق في الأماكن العامة، وارتكاب عمل غير لائق بقصد إهانة شخص آخر.

وفي الوقت نفسه، يواجه المشتبه به، تهما أخرى، تتعلق بحادث منفصل في مسجد في ماركهام.

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