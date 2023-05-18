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أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية
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أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية

أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية

أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية
٠١:٠٨:٠٢ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

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تفاصيل الوظائف

وجاءت تفاصل الوظائف والفرص الوظيفية المُتاحة والمُنتظرة كالتالي:

– وزارة السياحة 3000 وظيفة

– قطار المشاعر 7000 وظيفة

–  التدريب التقني 3500 فرصة

–  التنسيقي 1320 وظيفة

–  وزارة الصحة 232 فرصة

– الحرس الوطني 180 وظيفة

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع 199 وظيفة

– شركة روشن للتطوير العقاري 160 وظيفة

– شركة أرامكو 401 وظيفة

– مشروع نيوم 400 وظيفة

طريقة التقديم:

وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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