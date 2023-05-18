أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
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تفاصيل الوظائف
وجاءت تفاصل الوظائف والفرص الوظيفية المُتاحة والمُنتظرة كالتالي:
– وزارة السياحة 3000 وظيفة
– قطار المشاعر 7000 وظيفة
– التدريب التقني 3500 فرصة
– التنسيقي 1320 وظيفة
– وزارة الصحة 232 فرصة
– الحرس الوطني 180 وظيفة
– الهيئة الملكية للجبيل وينبع 199 وظيفة
– شركة روشن للتطوير العقاري 160 وظيفة
– شركة أرامكو 401 وظيفة
– مشروع نيوم 400 وظيفة
طريقة التقديم:
وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).