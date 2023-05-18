أكثر من 10 آلاف وظيفة شاغرة لدى الجهات والهيئات الحكومية

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أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

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تفاصيل الوظائف

وجاءت تفاصل الوظائف والفرص الوظيفية المُتاحة والمُنتظرة كالتالي:

– وزارة السياحة 3000 وظيفة

– قطار المشاعر 7000 وظيفة

– التدريب التقني 3500 فرصة

– التنسيقي 1320 وظيفة

– وزارة الصحة 232 فرصة

– الحرس الوطني 180 وظيفة

– الهيئة الملكية للجبيل وينبع 199 وظيفة

– شركة روشن للتطوير العقاري 160 وظيفة

– شركة أرامكو 401 وظيفة

– مشروع نيوم 400 وظيفة

طريقة التقديم:

وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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