الجمعة 29 شوال.. مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الجمعة 298 شوال 1444 هجرية، الموافق 19 مايو 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:21 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:52، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:09 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:50 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الجمعة 29 شوال 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الجمعة 29 شوال

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:17

المدينة – 4:09

الرياض – 3:40

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:18

المدينة – 12:18

الرياض – 11:50

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:34

المدينة – 3:43

الرياض – 3:15

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:54

المدينة – 7:00

الرياض – 6:32

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:24

المدينة – 8:30

الرياض – 8:02

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