وزير الطاقة: تعاون المملكة مع الدول العربية جزء لا يتجزأ من اهتمامها بعمقها العربي

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أن اهتمام المملكة بالتعاون مع الدول العربية في مجال الطاقة جزء لا يتجزأ من اهتمامها بتعزيز علاقاتها في عمقها العربي في المجالات كافة.

مشروعات وبرامج ومبادرات

وبين الوزير، أن هذا التعاون يتجسد في التنسيق للعمل العربي المشترك، وفي مشروعات وبرامج ومبادرات عديدة، مشيرًا إلى أنه على الصعيد الدولي هناك تنسيق بين المملكة مع دول (أوبك بلاس) وهي الدول التي تضم منتجين للبترول من منظمة أوبك وخارجها، من بينها عددٌ من الدول العربية.

وعد وزير الطاقة ذلك حجر الزاوية في مساعي تعزيز استقرار أسواق البترول العالمية والحفاظ على توازنها، وأمن الإمدادات فيها بما يدعم فرص نمو الاقتصاد العالمي.

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مذكرات تفاهم عربية

وقال وزير الطاقة: “يسرني بمناسبة انعقاد القمة العربية في المملكة أن أشارك خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – في الترحيب بأصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية وأعضاء الوفود المرافقة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلاً الله – جلَّ وعلا- لهم التوفيق والسداد”.

وأوضح سموه أن المملكة وقعت مع عدد من الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة، كالتي وقعت مع مصر، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، التي تستهدف تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف، والبترول والغاز، والبتروكيماويات، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالطاقة، حسب “واس”.

ولفت إلى أن هناك أيضًا مشروعات الربط الكهربائي بين المملكة والدول العربية، حيث ترتبط المملكة بجميع دول الخليج العربية عن طريق الربط الخليجي، كما يجري تنفيذ مشاريع الربط المباشر بين المملكة وكلٍّ من العراق، والأردن، ومصر.