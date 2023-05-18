إنقاص الوزن أو التسريح من الوظيفة.. رسالة صارمة لعناصر الشرطة في هذه الدولة

تواصل- فريق التحرير:

خيّرت إحدى الولايات الهندية عناصر الشرطة بين إنقاص أوزانهم خلال الأشهر القليلة المقبلة أو تسريحهم، خلال ثلاثة أشهر.

إنقاص الوزن أو التسريح من الوظيفة:

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام هندية، فإن إدارة الشرطة في ولاية آسام أجرت تسجيلا دقيقا لمؤشر كتلة الجسم (BMI) لجميع أفراد الشرطة.

ونقلت عن مدير الشرطة بالولاية قوله: “نخطط لمنح جميع أفراد الشرطة مهلة ثلاثة أشهر حتى 15 أغسطس، من ثم سنبدأ بتقييم مؤشر كتلة الجسم”.

وتابع قائلا : بعد ذلك سيتم منح أولئك الذين لا يجتازون التقييم فترة ثلاثة أشهر أخرى لإنقاص الوزن حتى نهاية نوفمبر، ومن لا يجتاز التقييم سيحال للتقاعد المبكر.

فيما سيتم استثناء أولئك الذين يعانون مشاكل صحية مشروعة مثل قصور الغدة الدرقية.

يذكر أنه يتعين على ضباط الشرطة الهندية العمل لساعات طويلة. إذ أن توقيت عملهم غير ثابت، ولا يمكنهم أخذ فترات راحة من العمل.

كما واجه أفراد الشرطة عام 2018، في ولاية كارناتاكا مطالب مماثلة، حيث طُلب منهم إنقاص الوزن، وإلا فسيتم فصلهم.

اقرأ أيضا:

منها إنقاص الوزن.. 5 فوائد عند تناول موزة واحدة يوميًا