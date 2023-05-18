الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الجمعة 29 شوال.. مواقيت الصلاة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع المناطق
عملية جراحية معقدة تجاوزت 14 ساعة.. نجاح فصل التوأم السيامي النيجيري “حسانة وحسينة”
5 علاجات منزلية لتهدئة أعراض وآلام القولون العصبي
الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية
أكبر ثمرة فراولة في العالم.. حقيقة أم إحدى خدع الذكاء الاصطناعي؟
الشؤون الإسلامية تدشّن معرض “المصحف الشريف” بالجبيل الصناعية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية

الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية

الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية
١٢:٠٧:٠٤ ص، الجمعة، ٢٩ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٩ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظة الله، دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وشملت الخدمات:

إصدار وتعديل ترخيص سلامة، ونقل ملكية ترخيص سلامة وخدمة إلغاء الترخيص، وإصدار شهادة أدوات السلامة، وتعديل بيانات ملف المنشأة، وإصدار التقارير الفنية، واعتماد شركات و مؤسسات السلامة، واعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية.

التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات

ويأتي تدشين إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص.

اقرأ أيضا:

خدمة اليوم.. 4 خطوات لإصدار التراخيص الموسمية

وعلى صعيد آخر، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا عاجلًا، بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية عظيمة في إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالإبلاغ عنهم.

طريقة الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم التحول الرقمي الحرب على المخدرات الدفاع المدني خدمة التراخيص

مواد ذات صلة

المزيد
«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022

«توكلنا خدمات» و«نفاذ» أكثر التطبيقات تحميلاً بالمملكة لعام 2022

٠٥:٤٢ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢
مواطن يوثق مخالفة تجارية داخل «بنده».. والشركة ترد (فيديو)

مواطن يوثق مخالفة تجارية داخل «بنده».. والشركة ترد (فيديو)

٠٨:٢١ م، الأحد، ١٤ مايو ٢٠١٧
“مدني تبوك” يباشر حريقًا جزئيًا في ناقلة وقود.. ولا إصابات

“مدني تبوك” يباشر حريقًا جزئيًا في ناقلة وقود.. ولا إصابات

٠٩:٠٣ ص، الأثنين، ٢٠ مارس ٢٠٢٣
أربعيني يطلق النار على رأسه وينهي حياته في مكة

أربعيني يطلق النار على رأسه وينهي حياته في مكة

١١:٤٥ م، الأحد، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *