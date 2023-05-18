الدفاع المدني يدشن خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظة الله، دشن مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج، خدمات إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.

وشملت الخدمات:

إصدار وتعديل ترخيص سلامة، ونقل ملكية ترخيص سلامة وخدمة إلغاء الترخيص، وإصدار شهادة أدوات السلامة، وتعديل بيانات ملف المنشأة، وإصدار التقارير الفنية، واعتماد شركات و مؤسسات السلامة، واعتماد المكاتب الهندسية الاستشارية.

التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات

ويأتي تدشين إصدار التراخيص للمنشآت في بوابة سلامة الإلكترونية، لمواكبة التطور في تعاملات الدفاع المدني وتحقيق المستهدفات بالتحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز البيئة التنافسية في القطاع الخاص.

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وعلى صعيد آخر، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا عاجلًا، بخصوص تحمل المسؤولية في إحباط شبكات المخدرات.

إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه يقع على عاتق جميع أفراد المجتمع مسؤولية عظيمة في إحباط مخططات شبكات تهريب وترويج المخدرات بالإبلاغ عنهم.

طريقة الإبلاغ تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.