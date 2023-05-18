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احذر أن ترتكب هذه الأخطاء عند تنظيف الطعام أو غسله؟
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احذر أن ترتكب هذه الأخطاء عند تنظيف الطعام أو غسله؟

احذر أن ترتكب هذه الأخطاء عند تنظيف الطعام أو غسله؟

احذر أن ترتكب هذه الأخطاء عند تنظيف الطعام أو غسله؟
١١:٣٠:٥٩ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يعتبر غسل الخضار تحت الصنبور أو الماء الجاري البارد من لوازم العادات الثابتة في البيوت أو المطاعم.

أخطاء عند غسل الطعام:

لكن هناك بعض الأخطاء التي يجب ألا يرتكبها البعض عند تنظيف الطعام منها:

1-نقع الخضار في الماء: هذه الخطوة تعمل على تليين الطعام وتتسبب في فقدان الخضار للعديد من الأملاح المعدنية والفيتامينات، لذلك لا تنقعي لمدة تزيد عن خمس دقائق ويفضل فرك الأطعمة التي تتطلب الكثير من التنظيف.

2- قشر الخضار قبل غسلها: قد يؤدي غسل الفاكهة أو الخضار بعد تقشيرها إلى فقدان الكثير من الفيتامينات وينتهي بها الأمر في البالوعة.

3- غسل الخضار والفواكه بالصابون: يعتقد بعض الناس أن الصابون حل بديل ، لكن هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، حيث تمتص الخضار والفواكه هذه المواد الكيميائية الموجودة فيه.

4- غسل الطعام في حوض المطبخ: يجب التأكد من تنظيف حوض المطبخ قبل نقع الطعام فيه.

5- الماء الساخن: يمكن أن يجعل الماء الساخن الطعام سائلاً ويمكن أن ينشر البكتيريا، ومن الأفضل غسل الطعام بالماء البارد أو حتى بالماء الفاتر.

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الكلمات الدلالية:
الماء البارد صحة وتغذية غسل الطعام منوعات

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