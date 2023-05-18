الشؤون الإسلامية تدشّن معرض “المصحف الشريف” بالجبيل الصناعية

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دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالتعاون الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، اليوم، معرض “المصحف الشريف” الذي يقام في غاليريا مول بمدينة الجبيل الصناعية ، ويستمر لمدة 14 يوماً.

إبراز الأعمال الكبيرة

وذلك لإبراز الأعمال الكبيرة التي تقوم بها القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والعناية بالقرآن الكريم، وبيوت الله اتساقاً مع رسالة الوزارة في غرس القيم والانتماء للوطن وقيادته.

وشهد المعرض في يومه الأول إقبالاً كثيفاً من الزوار ، مشيدين بالدور الذي تقدمه المملكة في خدمة القرآن الكريم، وطباعته ونشره، وخدمة المسلمين بالعالم، وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.

أهداف المعرض

ويهدف المعرض إلى تمكين زواره من الاطلاع على الجهود التي تقدمها المملكة في مجال نشر وطباعة القرآن الكريم، كما يستعرض الوسائل والتقنيات الخاصة بخدمة القرآن الكريم، وآلية طباعته ونشره، ومراحل الطباعة وملامح التطوير الشامل الذي يشهده المجمع.

مكتبة مكة المكرمة

ويشارك بالمعرض مكتبة مكة المكرمة بتقديم مخطوطات تاريخية، ومن أهمها المخطوطات التي تعرض مصحفاً شريفاً كُتِبَ في عام 1270 هـ، ومخطوط الشاطبية حرز الأماني الذي كُتِبَ في عام 724 هـ، ومخطوط الأذكار للإمام النووي الذي كُتِبَ في عام 786 وغيرها من المخطوطات العلمية التاريخية.

الجدير بالذكر أن المعرض يستعرض مجموعة من إصدارات مجمع الملك فهد، والمخطوطات القديمة والتقنيات الحديثة المعاصرة، التي تهدف إلى إيصال الرسالة إلى المسلمين وتقريبهم من القرآن الكريم.

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