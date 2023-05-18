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أكبر ثمرة فراولة في العالم.. حقيقة أم إحدى خدع الذكاء الاصطناعي؟
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أكبر ثمرة فراولة في العالم.. حقيقة أم إحدى خدع الذكاء الاصطناعي؟

أكبر ثمرة فراولة في العالم.. حقيقة أم إحدى خدع الذكاء الاصطناعي؟

أكبر ثمرة فراولة في العالم.. حقيقة أم إحدى خدع الذكاء الاصطناعي؟
١١:٤٧:١٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، في فبراير من العام الماضي، تقريرا، عن أكبر ثمرة فراولة جناها مزارع، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

أكبر ثمرة فراولة

وفي الآونة الأخيرة، تداول مستخدمو منصات السوشيال ميديا، صورا، قيل إنها لأكبر ثمرة فراولة في العالم، وتبدو ضخمة للغاية، مقارنة بحجم تلك التي ظهرت في تقرير الوكالة الفرنسية.

تظهر الصورة رجلا يحمل ما يبدو أنه ثمرة فراولة ضخمة، وجاء في التعليقات المرافقة أن هذه الصورة تظهر أكبر ثمرة فراولة في العالم، حسب “العين الإخبارية”.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرا، بالصورة، وتزامن ذلك مع انتشار صور ومقاطع فيديو غريبة مؤخرا، التقطتها محركات البحث، وصارت في صدارة “الترند” الأكثر تداولا.

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خداع الذكاء الاصطناعي التوليدي

وباستخدام أدوات محركات البحث، تبين أن الصورة منشورة في الأول من مايو الجاري، عبر مجموعة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هي من الصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب صور أخرى، مشابهة في غرابتها.

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وعقب انتشار الصورة على نطاق واسع على أنها حقيقية، عاد ناشرها ليوضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام برنامج “Midjourney” مستغربا حجم انتشار الصورة ونوع التعليقات عليها.

الكلمات الدلالية:
أكبر ثمرة فراولة في العالم الذكاء الاصطناعي موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكالة الأنباء الفرنسية

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