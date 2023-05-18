لضبط ضغط الدم.. 5 أطعمة منخفضة الصوديوم يُنصح بتناولها

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يوضح خبراء الصحة، أن مادة الصوديوم تتواجد بشكل رئيسي في الملح، حيث يحتاج جسم الإنسان إلى هذا المعدن بكميات صغيرة بشكل منتظم.

ويحذر الأطباء، أيضا أن الإفراط في تناول الصوديوم يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ومشاكل في الكلى، وتدمير الصحة بصفة عامة.

أطعمة منخفضة الصوديوم

وينصح الأطباء بتناول 5 أطعمة منخفضة الصوديوم لخفض ضغط الدم المرتفع كالتالي:

1. السبانخ

تحتوي هذه الخضار الورقية الخضراء على معادن حيوية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك ، والتي تساعد على تنظيم وتقليل ضغط الدم ، فهي رائعة بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والألياف العالية.

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2. الموز

فاكهة الموز ليست منخفضة في نسبة الصوديوم فحسب ، بل تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم بسبب محتواها العالي من البوتاسيوم، يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى أشياء مثل الخبز والكعك والحبوب والمزيد.

3. جذر البنجر

ينصح بتناول هذه الخضراوات الجذرية الحمراء في نظامك الغذائي بسبب ارتفاع مستوى النترات ، المعروف بإرخاء الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم، وجدت دراسة أن شرب عصير البنجر يمكن أن يخفض ضغط الدم ، إذا استمرت في استهلاك العصير لفترة طويلة من الزمن ، فقد يكون التأثير أفضل.

4. دقيق الشوفان

لدقيق الشوفان نفس التأثيرات المفيدة على ضغط الدم مثل النظام الغذائي الغني بالحبوب الكاملة والألياف، يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، يمكن إعداد هذا المطبخ منخفض الصوديوم بعدة طرق .

5. الكرفس

تناول ما لا يقل عن أربعة سيقان من نبات الكرفس كل يوم يمكن أن يخفض ضغط الدم المرتفع.

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