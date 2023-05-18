5 علاجات منزلية لتهدئة أعراض وآلام القولون العصبي

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يوضح الأطباء، أن متلازمة القولون العصبي عبارة عن نوع من أمراض الأمعاء المزمنة التي تسبب أعراضًا مقلقة للمريض.

وتشمل أعراض القولون العصبي “الإمساك، والإسهال، وآلام البطن، والانتفاخ”، وكلها أعراض تسبب ارتباك وقلق عضوي ونفسي للمرضى.

وينصح الخبراء ببعض العلاجات المنزلية كالتالي لتهدئة القولون العصبي والتخفيف من أعراضه:

علاجات منزلية لتهدئة القولون العصبي

1- بذور الكزبرة المنقوعة والريحان

ينصح بنقع ملعقة صغيرة من بذور الكزبرة طوال الليل وشرب الماء أول شيء صباح اليوم التالي على معدة فارغة، يمكنك حتى مضغ البذور ، لأن لها تأثير تبريد على الأمعاء.

ويمكنك نقع ملعقة صغيرة من الريحان الحلو طوال الليل في وعاء أو في زجاجة ماء، اشرب هذا خلال اليوم أو اشربه في الصباح على معدة فارغة، له تأثير تبريد على أمعائك ويقلل من الالتهاب.

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2. تنول الأطعمة القابضة:

مثل الموز والرمان فهما نوعين من الفاكهة التي تساعد في تقليل أعراض الإسهال ، هاتان هما الثمار الوحيدتان اللتان ينصح بتناولهما بعد الوجبات لمن يعانون من هذه الأعراض بخلاف ذلك ، يُقترح الاحتفاظ بفاصل ساعة بين وجبات الطعام والفواكه.

3- تناول ماء جوز الهند

يمكنك تناول ماء جوز الهند الطازج مع لحم جوز الهند الناعم الذي له أيضًا تأثير تبريد على الأمعاء.

4- تناول مغلي النعناع

تناول مشروب النعناع المغلي له دور كبير في تهدئة المعدة والقولون العصبي.

5- تناول البروبيوتيك مفيدة

تناول البروبيوتيك يعزز صحة المعدة، فهي تساعد على زيادة البكتيريا النافعة في الأمعاء وتساعد في الحد من الأعراض المعوية الشديدة إلى حد كبير.

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