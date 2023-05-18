أفعى ترافق أردنياً وهو يقود سيارته.. ردة فعله غير متوقعة!

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ونشرته وسائل إعلام أردنية واقعة نادرة الحدوث لأردني يقود سيارته.

أفعى تصاحب أردني في سيارته:

وبحسب ما تم تداوله فقد ظهرت أفعى على سيارة الأردني أثناء قيادته سيارته طوال الطريق.

وتظهر الأفعى خارج السيارة وهي تعتلي الزجاج الأمامي وفي طريقها إلى سقف السيارة، والعجيب في الأمر هو ردة فعل قائد المركبة حيث واصل قيادة مركبته على الطريق دون أن يعبأ بها.

أفعى داخل طائرة:

وفي الشهر الماضي كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن طيارًا في جنوب إفريقيا اضطر إلى تنفيذ الهبوط الاضطراري بعدما اكتشف أفعى من نوع كوبرا على متن طائرته.

وأوضحت أن الأفعى التي يبلغ طولها 1.5 متر، لم تكن محبوسة في قسم الأمتعة في الطائرة، إذ كانت تزحف بجانب الطيار قبل أن تتكوم أسفل مقعده.

وحسب “سكاي نيوز”، فقد كان رودولف إيراسموس يقود طائرة خاصة على متنها 4 مسافرين، على ارتفاع أكثر من 3 آلاف متر عندما شعر بشيء ملمسه بارد عند وركه.

واعتقد الطيار أن الأمر يعود إلى تسرب من زجاجة الماء الخاصة به، وعندما ألقى بنظره صعق بوجود أفعى شديدة السمّية تحركت حتى استقرت أسفل مقعده.

وبعد أن تمالك أعصابه، أبلغ الطيار، المسافرين أن هناك أفعى تحت مقعده، في قمرة القيادة، ولذلك سينفذ هبوطًا اضطراريُا بسرعة.

وأبلغ الطيار السلطات المعنية بحالة الطوارئ التي يواجهها، وجرى السماح له بالهبوط في أقرب مطار.

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