بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب.. استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا 

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا بعد تمديد روسيا اتفاق تصدير الحبوب.

وتفصيلا، أعلن فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مركز إسطنبول المشرف على حركة السفن ضمن مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب، سجل استئناف عبور السفن من وإلى أوكرانيا.

اتفاق تصدير الحبوب

وأضاف فرحان حق، أنه للمرة الأولى منذ 4 مايو الجاري، سمح المركز المشترك للسفن الجديدة بالمشاركة في “مبادرة البحر الأسود”، لافتا إلى أنه سجل اليوم مرور 3 سفن متجهة إلى مينائي أوديسا وتشورنومورسك الأوكرانيين، فيما انطلقت 3 سفن أخرى من المينائين المذكورين، وفقا لالة أنباء “تاس”.

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يذكر أن روسيا وافقت مؤخرا على تمديد “صفقة الحبوب” لشهرين إضافيين تلبية لطلب من تركيا حتى 17 يوليو القادم دون تعديل.

ممر إنساني

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وينص على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.

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