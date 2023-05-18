الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
إنقاص الوزن أو التسريح من الوظيفة.. رسالة صارمة لعناصر الشرطة في هذه الدولة
أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الخارجي وموقف “سكني” من المتزوج بأكثر من زوجة
بعد تمديد روسيا اتفاق الحبوب.. استئناف حركة السفن من وإلى أوكرانيا 
من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
الأحوال الجوية المُتوقعة في القمة العربية
هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

الرئيسية

 /

محليات

 /

من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
١٠:٢٩:١٢ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عامل / ـة تنظيف مستشفيات (عامل نظافة).

ممرض / ـة مسجلة.

طبيب إستشاري طب طوارئ – استشاري طب الطوارئ.

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

أولا: الطب / المسجل.

الجراحة.

استشاري / أمراض النساء والتوليد.

طبيب اخصائي تخدير / التخدير المسجل.

اخصائي مخ واعصاب / REGISTRAR NUEOLOGY.

فني أشعة (خدمة مدنية).

فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية.

طبيب أخصائي – العيون / المسجل.

طبيب أخصائي أول – العيون / مسجل أول.

محاضر (تقنية التخدير) “خدمة مدنية” – محاضر في تكنولوجيا التخدير.

ممرض قانوني 1 – (التموين).

ممرض قانوني 2 – (التموين).

والمزيد …

أماكن العمل:

جدة.

الخرج.

الرياض.

المنطقة الشرقية.

وأخرى.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضا

في 4 تخصصات.. جامعة الإمام عبد الرحمن تعلن عن وظائف شاغرة

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية القوات المسلحة وزارة الدفاع وظائف طبية

مواد ذات صلة

المزيد
الفوزان: الترغيب في العمل الصالح في 10 ذي الحجة بهذه الطريقة بدعة

الفوزان: الترغيب في العمل الصالح في 10 ذي الحجة بهذه الطريقة بدعة

٠٨:٤٦ م، الأثنين، ١٥ أكتوبر ٢٠١٢
‫مدني الجوف يمنع حريقاً مروعاً بحي الشلهوب‬ (صور)

‫مدني الجوف يمنع حريقاً مروعاً بحي الشلهوب‬ (صور)

٠٦:١٣ م، الجمعة، ٢٥ أبريل ٢٠١٤
«المصلح» يوضح فضائل «يوم الجمعة».. محلاً لحوادث كونية عظمى (فيديو)

«المصلح» يوضح فضائل «يوم الجمعة».. محلاً لحوادث كونية عظمى (فيديو)

١٢:٥٤ ص، الجمعة، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٠
إحالة 4 محاسبين قانونيين مخالفين إلى ديوان المظالم

إحالة 4 محاسبين قانونيين مخالفين إلى ديوان المظالم

١٠:٤٠ م، الأحد، ٠٥ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *