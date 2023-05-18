من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
عامل / ـة تنظيف مستشفيات (عامل نظافة).
ممرض / ـة مسجلة.
طبيب إستشاري طب طوارئ – استشاري طب الطوارئ.
أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.
أولا: الطب / المسجل.
الجراحة.
استشاري / أمراض النساء والتوليد.
طبيب اخصائي تخدير / التخدير المسجل.
اخصائي مخ واعصاب / REGISTRAR NUEOLOGY.
فني أشعة (خدمة مدنية).
فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية.
طبيب أخصائي – العيون / المسجل.
طبيب أخصائي أول – العيون / مسجل أول.
محاضر (تقنية التخدير) “خدمة مدنية” – محاضر في تكنولوجيا التخدير.
ممرض قانوني 1 – (التموين).
ممرض قانوني 2 – (التموين).
والمزيد …
أماكن العمل:
جدة.
الخرج.
الرياض.
المنطقة الشرقية.
وأخرى.
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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