من حملة الابتدائية للثانوية.. فتح باب التوظيف في الخدمات الطبية للقوات المسلحة

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أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف لحملة (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) للعمل في عدّة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

عامل / ـة تنظيف مستشفيات (عامل نظافة).

ممرض / ـة مسجلة.

طبيب إستشاري طب طوارئ – استشاري طب الطوارئ.

أخصائي أشعة / أخصائي أشعة.

أولا: الطب / المسجل.

الجراحة.

استشاري / أمراض النساء والتوليد.

طبيب اخصائي تخدير / التخدير المسجل.

اخصائي مخ واعصاب / REGISTRAR NUEOLOGY.

فني أشعة (خدمة مدنية).

فني تقنية القلب (تصوير قلب بالموجات الصوتيه) خدمة مدنية.

طبيب أخصائي – العيون / المسجل.

طبيب أخصائي أول – العيون / مسجل أول.

محاضر (تقنية التخدير) “خدمة مدنية” – محاضر في تكنولوجيا التخدير.

ممرض قانوني 1 – (التموين).

ممرض قانوني 2 – (التموين).

والمزيد …

أماكن العمل:

جدة.

الخرج.

الرياض.

المنطقة الشرقية.

وأخرى.

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 18 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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