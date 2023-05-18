هيئة السوق المالية تعلن عن توفر وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت هيئة السوق المالية (CMA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي – إدارة التنفيذ. مدير وحدة التشغيل والدعم الفني – إدارة التقنية. أخصائي – إدارة التخطيط الاستراتيجي. أخصائي – إصدار الصكوك وأدوات الدين. أخصائي – رقابة وتحليل السوق. أخصائي رئيسي – رقابة وتحليل السوق. أخصائي – التحقيق. أخصائي – التواصل. أخصائي – القوائم المالية. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف بدءاً من تاريخ 10 مايو 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).

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عن الهيئة

وتتولى هيئة السوق المالية الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.