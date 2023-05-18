مصدر بالتعليم يكشف بالدليل: العام المقبل لن يكون فصلين دراسيين

تواصل- فريق التحرير:

أفاد مصدر مطلع في وزارة التعليم، أن الكتب الدراسية الخاصة بالعام المقبل جرى طباعتها وفقاً لثلاثة فصول دراسية، ما يؤكد أن العام المقبل سيكون فصلين هو مجرد إشاعة.

العام الدراسي المقبل:

وبحسب ما ذكرته “صحيفة اليوم” عن المصدر، فقد وصلت بعض النسخ الجديدة إلى مستودعات إدارات التعليم، في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن المصدر، نفى صحة ما يروج في مواقع التواصل الاجتماعي من صور ومقاطع فيديو تفيد بأن العام المقبل سيكون فصلين دراسيين.

إجراءات النقل الخارجي:

وكانت وزارة التعليم، أعلنت اليوم الخميس، نتيجة إجراءات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1444هـ.

واعتمدت قواعدها التنظيمية على مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف، وحفظ حقوق المتقدمين والمتقدمات، وتحقيق الاستقرار المهني والوظيفي للمتقدمين على النقل الخارجي.

وتجاوزت نسبة من شملهم النقل الخارجي، حسب بيان وزارة التعليم، أكثر من 45% من المتقدمين والمتقدمات للنقل بين المناطق والمحافظات.

وبلغ عددهم أكثر من 30 ألفاً، كما جرى تحقيق الرغبة الأولى في طلب النقل لأكثر من 72%.

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