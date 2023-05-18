الأحوال الجوية المُتوقعة في القمة العربية

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توقع خبراء الطقس، أجواء حارة بوجه عام يوم الخميس، وطقس دافئ من المعتاد مع ساعات الليل، كما توقع الخبراء حالة الطقس خلال انعقاد القمة العربية في جدة.

طقس الجمعة

انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة، أجواء حارة أثناء النهار، وتهب رياح نشطة مع هبات قوية أحيانا قد تثير الغبار والأتربة، في حين يكون الطقس معتدلا إلى لطيف مع ساعات الليل.

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انخفاض الحرارة

وتشمل التوقعات، انخفاض في درجات الحرارة يوم السبت ، مع توقع استمرار الأجواء الحارة نسبيا نهارًا وطقس لطيف مع ساعات الليل، وفقا لـ”طقس العرب”.

وينصح بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس ما بين الساعة 11 صباحا و5 عصرا، وينصح بشرب كميات إضافية من اليماه.

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