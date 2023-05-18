الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الخارجي وموقف “سكني” من المتزوج بأكثر من زوجة
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أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الخارجي وموقف “سكني” من المتزوج بأكثر من زوجة

أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الخارجي وموقف “سكني” من المتزوج بأكثر من زوجة

أهم 10.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الخارجي وموقف “سكني” من المتزوج بأكثر من زوجة
١١:٢٦:٢٧ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

عاجل..لمدة 5 أيام.. التعليم تتيح الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي عبر “نظام نور” الأحد المقبل

أتاحت وزارة التعليم الاعتراض على نتيجة حركة النقل الخارجي إلكترونيًا عبر “نظام نور” لمدة 5 أيام عمل.. المزيد هنا

لكل معلم ومعلمة.. 5 إجراءات مهمة بعد إعلان حركة النقل الخارجي

بعد إعلان وزارة التعليم، مساء اليوم الخميس، لنتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1444هـ، يجب على كل معلم ومعلمة القيام بـ 5 إجراءات مهمة لإتمام عملية النقل.. المزيد هنا

ملك البحرين يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية الـ 32

وصل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مدينة جدة وذلك ليترأس وفد بلاده في القمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، والتي تعقد ظهر غد الجمعة.. المزيد هنا

عاجل.. “نزاهة” تكشف قضية رشوة كبرى بجدة والقبض على المتهمين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع موظفين بالمحكمة العامة بجدة، بتهمة الرشوة.. المزيد هنا

الأيام القادمة.. تحذير من اشتداد واتساع رقعة الأمطار الرعدية على المملكة

حذر خبراء الأرصاد، من اشتداد واتساع كبير في رقعة الأمطار الرعدية المتوقعة الأيام القادمة لتشمل عددًا من مناطق المملكة.. المزيد هنا

تنبيه مهم من حساب المواطن لأصحاب العقارات المؤجرة

قال حساب المواطن، إنه لا يشترط الإفصاح عن عقد الإيجار بعد تجديده ضمن بيانات المستفيدين.. المزيد هنا

تنويه مهم من وزارة الصحة حول تطعيمات الحج

كشفت وزارة الصحة عن طريقة وأماكن الحصول على تطعيمات الحج لهذا العام.. المزيد هنا

توضيح مهم من “سكني” لمن يجمع بين أكثر من زوجة

كشف برنامج سكني عن شروط الاستفادة من الدعم السكني.. المزيد هنا

عبر هذا الرابط.. تعرف على نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين

تعلن وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن نتائج حركة النقل الخارجية لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1444هـ.. المزيد هنا

وزارة التعليم - التعليم السعودي - مبنى الوزارة

تنبيه مهم بخصوص انتهاء العام الدراسي وموعد إجازة نهاية العام

يبتقى خمسة أسابيع على انتهاء العام الدراسي الحالي 1444هـ؛ وبداية إجازة نهاية العام.. المزيد هنا

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اخبار السعودية الدعم السكني حساب المواطن نشرة تواصل

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