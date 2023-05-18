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آثار التضخم القاسية في بريطانيا.. “بريتش تيليكوم” تستغني عن 55 ألف وظيفة
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آثار التضخم القاسية في بريطانيا.. “بريتش تيليكوم” تستغني عن 55 ألف وظيفة

آثار التضخم القاسية في بريطانيا.. “بريتش تيليكوم” تستغني عن 55 ألف وظيفة

آثار التضخم القاسية في بريطانيا.. “بريتش تيليكوم” تستغني عن 55 ألف وظيفة
٠٩:٥٢:٥٠ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أفصحت شركة “بريتش تليكوم” البريطانية للاتصالات، اليوم الخميس، عن عزمها إلغاء 55 ألف وظيفة بحلول نهاية العقد الحالي، لتنضم بذلك إلى العديد من الشركات في قطاع التكنولوجيا التي اتخذت خطوات مماثلة لمواجهة التضخم.

إلغاء 11 ألف وظيفة

ويأتي الإعلان عن هذه الإلغاءات التي تمثل 42% من القوة العاملة للشركة، بعد يومين من إعلان عملاق الاتصالات النقالة في بريطانيا “فودافون”، إلغاء 11 ألف وظيفة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، ما يشكل 10% من قوتها العاملة.

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تراجع الأسهم

وانعكس قرار إلغاء الوظائف سلبا على أسهمها، إذ فقدت 9% من قيمتها في تداولات بورصة لندن الصباحية، قبل أن تستعيد عافيتها خلال اليوم، حسب “الاقتصادية”.

بيما قال مات بريزمان المحلل في “هارجريفز لانسداون”، إن العناوين ستتركز بلا شك على إلغاء الوظائف، مشيرا إلى أن هذا الإجراء جذري لكنه ليس مفاجئا بالكامل نظرا إلى التكاليف المتزايدة وضيق الهوامش في قطاع الأعمال.

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ضغوط التضخم

ومن جانبها، قالت المحللة في “إنتراكتيف إنفستور” فيكتوريا سكولار إن الشركتين: “تعانيان من الضغوط المرتبطة بالتضخم خصوصا من قطاع الطاقة”، وتوظف “بي تي” 130 ألف شخص بما يشمل المتعاقدين، وقد كشفت خلال إعلان نتائجها المالية، عزمها على خفض هذا الرقم إلى 75 ألفا في نحو خمسة أعوام.

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