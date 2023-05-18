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ميزة غير مسبوقة في تويتر.. رفع فيديوهات لمدة ساعتين بشرط
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ميزة غير مسبوقة في تويتر.. رفع فيديوهات لمدة ساعتين بشرط

ميزة غير مسبوقة في تويتر.. رفع فيديوهات لمدة ساعتين بشرط

ميزة غير مسبوقة في تويتر.. رفع فيديوهات لمدة ساعتين بشرط
٠٩:٤١:٥٥ م، الخميس، ٢٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٨ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إتاحة ميزة جديدة لمشتركي المنصة الحاملين شارتها الزرقاء.

ميزة غير مسبوقة

وقال إيلون ماسك، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إنه يمكن الآن لمن يملك العلامة الزرقاء التغريد بفيديوهات تصل مدتها إلى ساعتين بحجم 8 غيغابايت.

كشف إيلون ماسك مالك ورئيس شركة منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية “تويتر”، سبب الانخفاض الملحوظ لمتابعي المنصة الزرقاء، خلال المرحلة المقبلة.

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إغلاق حسابات

وغرد ماسك أيضا عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، قائلا: “نقوم بإغلاق الحسابات التي لا نشاط لها لعدة أعوام على تويتر، سيؤدي ذلك إلى انخفاض ملحوظ في عدد المتابعين”.

جوجل يحذف حسابات غير مستخدمة:

وكشفت شركة جوجل الأمريكية العملاقة عن نيتها تحذف الحسابات التي ظلت غير مستخدمة لمدة عامين بدءا من ديسمبر المقبل، وذلك في محاولة لمنع التهديدات الأمنية بما في ذلك الاختراقات.

وأوضح بيان الشركة أنه إذا لم يتم استخدام حساب جوجل أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل، فقد تحذف الحساب والمحتوى في خاصية Google Workspace، التي تتضمن البريد والمستندات وقوقل درايف وتطبيق “ميت” والتقويم، بالإضافة إلى اليوتيوب وصور جوجل.

ولا ينطبق تغيير السياسة إلا على حسابات قوقل الشخصية، وليس على حسابات المؤسسات مثل المدارس أو الأنشطة التجارية، حسب “الوطن”.

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إيلون ماسك تويتر تويتر الأزرق ميزة في تويتر

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