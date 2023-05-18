مؤشر خطير.. 7 أسباب وعلامات لنقصان زيت محرك السيارات

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يحذر خبراء السيارات، من خطورة تناقص زيت محرك السيارة، ويشكل هذا الأمر خطورة كبيرة على محرك السيارة قد تصل إلى حد التلف إذا لم يتم تدارك الأمر.

وينصح الخبراء، بأهمية متابعة زيت المحرك بشكل دوري خاصة قبل وبعد الرحلات الطويلة بالسيارة للتأكد من عدم تناقص الزيت.

7 أسباب وعلامات لنقصان زيت المحرك

ومن الأسباب والعلامات التي قد تؤدي إلى نقصان زيت المحرك ما يلي:

1- إضاءة لمبة الزيت

في حال وجود مشكلة في زيت المحرك سوف تشاهد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة القيادة، وذلك لتنبيه السائق أن مستوى الزيت منخفض وأقل من المعتاد.

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وفي حال إضاءة هذه اللمبة يجب التوقف على جانب الطريق وعدم استخدام المحرك للحفاظ على المحرك وعدم الوصول إلى تلف كلي.

2- ارتفاع حرارة المحرك

مع تناقص زيت المحرك تبدأ القطع الميكانيكية داخل المحرك بالاحتكاك الزائد بدون التبريد المناسب، حيث يعمل الزيت على تيسير حركة القطع الميكانيكية بالإضافة إلى تبريد المحرك.

وفي هذه الحالة قد يتطور الأمر إلى توقف المكابس عن الحركة تماماً بسبب نقص الزيت مما يتسبب في تلف محرك السيارة.

3- رائحة الزيت المحترق

في حالة، وجود خلل داخل المحرك يتسبب في حرق الزيت سوف تبدأ بملاحظة رائحة سميكة ومريرة تصدر من محرك سيارتك، وتصدر هذه الرائحة بسبب وجود تسريب على الأجزاء المعدنية الساخنة للمحرك.

وإذا كان السبب من تسريب إحدى القطع بداخل المحرك سوف تبدأ بمشاهدة دخان من غرفة المحرك أو من عادم السيارة، ويتميز هذا الدخان باللون المائل للأزرق.

4- استخدام زيت غير مناسب

عند استخدام زيت بلزوجة مختلفة عن الموصي بها من قبل الشركة المصنعة قد يبدأ الزيت في التبخر بداخل المحرك مما يتسبب في تناقص مستويات الزيت بوضوح، حيث تختلف الزيوت من حيث اللزوجة ومدى تحمل درجات الحرارة.

5- عدم إحكام غطاء الزيت أو تلفه

قد يتسبب غطاء زيت المحرك في تبخير زيت المحرك، مع تسرب الزيت في دائرة الغطاء، لذلك يجب التأكد من إحكام إغلاق غطاء زيت المحرك وعم تلفها.

6- بقع زيت أسفل السيارة

في حال تسرب زيت المحرك وتناقصه سوف تشاهد العديد من البقع الداكنة مكان ركن السيارة خاصة بعد قيادتها لمسافة طويلة بالأجواء الحارة.

7- تلف أولسيهات المحرك

وهي قطع من الكاوتش تربط بين أجزاء المحرك، وفي حالة تلفها قد تتسبب في تسريب ونفاذ زيت المحرك.

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